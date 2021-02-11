Мінівен отримав фірмовий стиль, новий інтер'єр і ряд сучасних систем безпеки, а також пропонує більше внутрішнього простору для пасажирів та багажу.

Компанія Nissan офіційно представила оновлений мікроавтобус NV300 Combi. Новинка отримала масивну радіаторну решітку в фірмовому стилі та світлодіодну оптику.

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Разом з новим “обличчям”, NV300 Combi забезпечили видозміненим бампером з іншими повітрозабірниками і новими протитуманними фарами, а також 17-дюймовими легкосплавними дисками.

У салоні NV300 з’явилась абсолютно нова приладова панель, якісніші матеріали оздоблення, нове рульове колесо, сучасний селектор КПП і 8-дюймовий екран мультимедійної системи, сумісної з Android Auto і Apple CarPlay.

Фото: Nissan NV300 Combi 2021 / Nissan

Оновлений NV300 Combi став ширшими, завдяки чому обсяг внутрішніх відсіків для зберігання речей збільшився на 88 літрів.

Мінівен також отримав ряд нових систем допомоги водієві, включаючи адаптивний круїз-контроль, попередження про рух в сліпих зонах, попередження про виїзд зі смуги руху і технологію розпізнавання дорожніх знаків. Крім того, оновлений бусик комплектується поліпшеними подушками безпеки.

У рух NV300 Combi приводить 2-літровий турбодизель, який відповідає останнім стандартам викидів шкідливих речовин. Він доступний в трьох варіантах потужності: 110, 150 або 170 кінських сил. Базовий мотор поєднується лише з механічною коробкою передач, а для потужніших доступна автоматична.

Оновлений NV300 Combi надійде в продаж у Європі в травні цього року.