Отдыхать тоже можно с пользой.

Народная мудрость утверждает, что мужчины – это большие дети. А поэтому, когда малыш остается с папой, это может быть так же весело, как и опасно. И в этом случае папаша проявил креатив в лучшем его понимании.

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Ребенку на Новый год подарили желанный бебикар, но улицы засыпало снегом и провести тест-драйв малыш может только дома. А это, конечно, не лучшее место для разгонов и крутых виражей, пусть и на скорости в 6 километров в час. Можно, конечно, выйти на улицу и расчистить площадку для катания или поступить так, как сделал папа из штата Коннектикут в США. Он приделал к переднему бамперу детского Chevrolet Silverado отвал для уборки снега, одел малого потеплее и позволил погонять на машине на улице.

Малышу такие развлечения с пользой настолько понравились, что он решил поубирать снег не только около своего дома, но и возле соседских. Так, гляди, еще и деньги начнет зарабатывать.