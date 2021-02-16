Розважатись теж можна з користю.

Народна мудрість стверджує, що чоловіки – то великі діти. А відтак, коли малюк залишається з татом, це може бути так само весело, як і небезпечно. Та у цьому випадку татусь проявив креатив у кращому його розумінні.

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Дитині на Новий рік подарували омріяний бебікар, але вулиці засипало снігом і провести тест-драйв малюк може лише вдома. А це, звісно, не найкраще місце для розгонів і крутих віражів, нехай і на швидкості у 6 кілометрів на годину. Можна, звісно, вийти на вулицю та розчистити майданчик для катання або вчинити так, як зробив татусь зі штату Коннектикут у США. Він приладнав до переднього бампера дитячого Chevrolet Silverado відвал для прибирання снігу, одягнув малого потепліше та дозволив погасати на машині надворі.

Малюку такі розваги з користю настільки сподобались, що він вирішив повідгортати сніг не лише біля свого будинку, а й біля сусідських. Так, гляди, ще й гроші почне заробляти.