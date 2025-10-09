Под капотом "Мерседеса" спрятали миллион долларов: кто их нашел

Девятого октября на международном автомобильном пункте пропуска “Порубное – Сирет” ей пришлось надолго задержаться.

Как сообщает Гостаможслужба, в процессе проведения таможенного досмотра транспортного средства таможенники заглянули в моторный отсек. Там в очень необычном месте был устроен тайник для скрытых валютных ценностей (см. видео внизу).

Кое-что пришлось демонтировать, поскольку добраться до пакетов с деньгами оказалось сложно. После подсчета таможенники подытожили скрытые деньги – 970 тысяч долларов США. В конвертации по курсу Нацбанка это составляет 40 миллионов 160 тысяч гривен.

Черновицкие таможенники задокументировали данное нарушение таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Фото: Гостаможслужба

Сообщение о незаконном деянии, содержащее признаки уголовного преступления, направлено для дальнейшего расследования в территориальное управление Бюро экономической безопасности в Черновицкой области.

Валютные средства и автомобиль, оборудованный для их незаконного перемещения валюты, изъяты в установленном порядке. Фото: Гостаможслужба