Під капотом "Мерседеса" сховали мільйон доларів: хто їх знайшов

Власниця автомобіля Mercedes-Benz W212 трохи невдало сховала валюту при перетині кордону, хоча вважав тайник надійним.
ФОТО: Держмитслужба|

Схованка під капотом була своєрідною інкасаторською сумкою, але вона не вберегла валютні цінності

Валентин Ожго
9 жовтня, 21:10
logo0
logo0 хв

Дев'ятого жовтня на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Порубне – Сірет" власниці Mercedes-Benz W212 довелось надовго затриматися.

Як повідомляє Держмитслужба, у процесі проведення митного огляду транспортного засобу митники заглянули в моторний відсік. Там у дуже незвичному місці було влаштовано схованку для прихованих валютних цінностей.

Дещо довелося демонтувати, оскільки добратися до пакунків з грошима було складно. Після підрахунку митники підсумували приховані гроші - 970 тисяч доларів США. У конвертації за курсом Нацбанку це становить 40 мільйонів 160 тисяч гривень.

Чернівецькі митники задокументували дане порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Фото: Держмитслужба

Повідомлення про незаконне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, направлено для подальшого розслідування до територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.

Валютні кошти та автомобіль, облаштований для їх незаконного переміщення валюти, вилучено у встановленому порядку. Фото: Держмитслужба

