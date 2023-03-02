Для развлечения индийский предприниматель иногда использует свой яркий Rolls-Royce в качестве такси.

На неофициальный титул самого удивительного и яркого такси в мире претендует прошлая версия Phantom, которая ездит по улицам Кералы, Индия. Этот роскошный седан покрыт тонким слоем золота.

Каждый раз, когда золотое такси Phantom выходит на улицу, оно привлекает безумное внимание, и это не удивительно.

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"Фантом" является собственностью местного мультимиллионера Бобби Чемманура, известного бизнесмена, предпринимателя и влиятельного деятеля.

Чемманур начал с того, что унаследовал золотой бизнес своей семьи, но он смог успешно развить его в разных областях, включая недвижимость, оздоровление, благотворительность и инвестиции. Он также является официальным мировым рекордсменом, удостоверенным Гиннесом в 2019 году за величайшее человеческое изображение знака мира, и гордым владельцем золотого такси, которым он время от времени ездит сам.

Приблизительный чистый капитал Чемманура составляет более 100 миллионов долларов. Бизнесмен приобрел Phantom на аукционе и заказал позолоту, чтобы предложить уникальный опыт туристам, останавливающимся на его курортах.

Но позже миллионер решил сделать из него такси и порой возит на нем всех желающих. Конечно, не бесплатно…