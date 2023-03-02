Заради розваги індійський підприємець деколи використовує свій яскравий Rolls-Royce в якості таксі.

На неофіційний титул найдивнішого та найяскравішого таксі у світі претендує минула версія Phantom, яка їздить вулицями Керали, Індія. Цей розкішний седан покритий тонким шаром золота.

Щоразу, коли золоте таксі Phantom виходить на вулицю, воно привертає шалену увагу, і це не дивно.

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«Фантом» є власністю місцевого мультимільйонера Бобі Чемманура, відомого бізнесмена, підприємця та впливового діяча.

Чемманур почав із того, що успадкував золотий бізнес своєї родини, але він зміг успішно розвинути його в різних сферах, включаючи нерухомість, оздоровлення, благодійність та інвестиції. Він також є офіційним світовим рекордсменом, засвідченим Гіннесом у 2019 році за найбільше людське зображення знака миру, і гордим власником золотого таксі, яким він час від часу їздить сам.

Приблизний чистий капітал Чемманура становить понад 100 мільйонів доларів. Бізнесмен придбав Phantom на аукціоні та замовив позолоту, щоб запропонувати «унікальний» досвід туристам, які зупиняються на його курортах.

Але пізніше мільйонер вирішив зробити з нього таксі і деколи возить на ньому усіх бажаючих. Звісно, не безкоштовно…