Британский бренд представил фейслифтинговую модель во всех формах: хэтчбек и кабриолет, трехдверные и пятидверные, а также в спортивном исполнении John Cooper Works и электрической версии SE.

Последний общий редизайн модели MINI Cooper состоялся в 2014 году, с некоторыми незначительными обновлениями. В нынешний год MINI входит обновленной моделью, вместо машины нового поколения, хотя изменений немало.

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Коротко об инновациях MINI 3-дверный, MINI 5-дверный, MINI Convertible:

• "Чистый" вид, благодаря новому дизайну передней части;

• Светодиодные фары теперь являются стандартным оборудованием;

• Характерные боковые выштамповки в новом дизайне;

• Переработанный задний бампер, светодиодные задние фонари в дизайне Union Jack включены в стандартное оснащение;

• Мировая инновация: мультитоновая крыша;

• Новые цвета кузова и легкосплавные диски;

• Новые материалы внутренних поверхностей и дизайн вентиляционных отверстий;

• Переработанный руль, впервые с подогревом по желанию;

• Многофункциональный дисплей приборов с 5-дюймовым цветным экраном;

• Центральная панель приборов с лакированной поверхностью Piano Black, 8,8-дюймовый дисплей и стандартный объемный звук;

• Спортивные сиденья в новых цветах;

• Новая опция подсветки салона Ambient Light с расширенными функциями;

• Адаптивное шасси теперь имеет частотно-избирательное демпфирование;

• Электрический стояночный тормоз – впервые для модели;

• Активный круиз-контроль теперь с функцией Stop & Go;

• Улучшенная безопасность, благодаря добавлению функции предупреждения о выезде из полосы движения и дополнительному освещению для плохой погоды;

• Лакированные черные детали кузова;

• Новые пакеты аксессуаров и дополнительного оборудования позволяют расширяют возможности индивидуализации.

Фото: ключевые изменения обновленного MINI Cooper / BMW Group

Обновленные MINI Cooper будут оснащать фирменными моторами серии TwinPower Turbo, которые соответствуют стандартам выбросов Euro 6d и обеспечивают превосходный баланс производительности и экономичности. 3-цилиндровые двигатели объемом 1,5 литра доступны в трех версиях с отдачей в 75, 102 и 136 лошадиных сил. 4-цилиндровый 2-литровый мотор обеспечивает максимальную мощность 178 лошадиных сил, а в случае обоих кузовных версий John Cooper Works – 231 силы.

Названы цены для обновленного Cooper в США, где все исполнения модели подорожали на 500 долларов, кроме электрического SE, который сохранил старую цену. Начальная цена для каждой модели в трехдверном форме указана ниже. Пятидверные версии добавляют $1000 к базовой цене, а кабриолет – $5000 к базовой цене. Производство Mini Cooper 2022 модельного года начинается в марте, а у дилеров они должны появиться вскоре после этого.

Cooper: $23,750

$23,750 Cooper S: $27,750

$27,750 Cooper SE: $30,750

$30,750 John Cooper Works: $33,750

Фото: MINI Cooper 2022 / BMW Group