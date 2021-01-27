Британський бренд представив фейсліфтингову модель у всіх формах: хетчбек і кабріолет, тридверні та п'ятидверні, а також у спортивному виконанні John Cooper Works та електричній версії SE.

Останній загальний редизайн моделі MINI Cooper відбувся у 2014 році, з деякими незначними оновленнями. У нинішній рік MINI входить з оновленою моделлю, замість машини нового покоління, хоча змін чимало.

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Коротко про інновації MINI 3-дверний, MINI 5-дверний, MINI Convertible:

• “Чистий” вигляд, завдяки новому дизайну передньої частини;

• Світлодіодні фари тепер є стандартним обладнанням;

• Характерні бічні виштамповки в новому дизайні;

• Перероблений задній бампер, світлодіодні задні ліхтарі в дизайні Union Jack включено в стандартне оснащення;

• Світова інновація: мультитоновий дах;

• Нові кольори кузова та легкосплавні диски;

• Нові матеріали внутрішніх поверхонь та дизайн вентиляційних отворів;

• Перероблене кермо, вперше з підігрівом за бажанням;

• Багатофункціональний дисплей приладів з 5-дюймовим кольоровим екраном;

• Центральна панель приладів з лакованою поверхнею Piano Black, 8,8-дюймовий дисплей та стандартний об'ємний звук;

• Спортивні сидіння в нових кольорах;

• Нова опція підсвічування салону Ambient Light з розширеними функціями;

• Адаптивне шасі тепер має частотно-вибіркове демпфування;

• Електричне стоянкове гальмо – вперше для моделі;

• Активний круїз-контроль тепер із функцією Stop & Go;

• Покращена безпека, завдяки додаванню функції попередження про виїзд із смуги руху та додатковому освітленню для поганої погоди;

• Лаковані чорні деталі кузову;

• Нові пакети аксесуарів та додаткового обладнання дозволяють розширяють можливості індивідуалізації.

Фото: ключові зміни оновленого MINI Cooper / BMW Group

Оновлені MINI Cooper оснащуватимуть фірмовими моторами серії TwinPower Turbo, які відповідають стандартам викидів Euro 6d і забезпечують чудовий баланс продуктивності та економічності. 3-циліндрові двигуни об’ємом 1,5 літра доступні у трьох версіях з віддачею у 75, 102 та 136 кінських сил. 4-циліндровий 2-літровий мотор забезпечує максимальну потужність 178 кінських сил, а у випадку обох кузовних версій John Cooper Works – 231 сили.

Названо ціни для оновленого Cooper у США, де усі виконання моделі подорожчали на 500 доларів, крім електричного SE, який зберіг стару ціну. Початкова ціна для кожної моделі у тридверній формі вказана нижче. П’ятидверні версії додають $1000 до базової ціни, а кабріолет – $5000 до базової ціни. Виробництво Mini Cooper 2022 модельного року починається в березні, а у дилерів вони повинні з'явитися незабаром після цього.

Cooper: $23,750

$23,750 Cooper S: $27,750

$27,750 Cooper SE: $30,750

$30,750 John Cooper Works: $33,750

Фото: MINI Cooper 2022 / BMW Group