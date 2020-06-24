Этим летом в продаже появилось нечто, что смелая реклама называет мини-кондиционером. Раскаленные на солнце водители готовы отдать деньги за что угодно, что обещает хотя бы минимум прохлады. Но что это за чудо – мини-кондиционер?

Прежде чем говорить о мини-кондиционере, нужно знать, что кондиционер в классическом понимании – довольно сложное устройство, некоторые агрегаты которого (например, компрессор) трудно миниатюризировать. Поэтому настоящий кондиционер в миниатюрном исполнении был бы значительно дороже обычного.

Эрзац-кондиционер испарительного типа был доступен водителям еще в середине 1960-х годов.

Но не только низкая цена вызывает сомнения относительно реальной эффективности изделий, которые появились в продаже под названием мини-кондиционер. Попробуем разобраться вместе.

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Как работает настоящий кондиционер

Когда обычный кондиционер отбирает тепло у воздуха салона, он куда-то это тепло должен отдать – вспомните, например, домашний холодильник, у которого внутри мороз, а на задней наружной стенке – горячий теплообменник. Так же и у автокондиционера: кроме холодного радиатора-испарителя (под торпедо) есть еще один радиатор – горячий конденсор, расположенный вне салона (под капотом).

Настоящий автокондиционер устроен довольно сложно, но минимизировать его до габаритов настольного аксессуара невозможно по другой причине

Если оба теплообменника будут размещены в салоне, смысла в таком кондиционировании, сами понимаете, не будет. Между тем, устройство под названием мини-кондиционер предлагается в виде моноблока, который следует весь целиком размещать в салоне – и это уже вызывает подозрения.

Еще один повод для сомнений – заявленное питание мини-кондиционера от USB-порта или гнезда прикуривателя. Принимая во внимание, что в автомобильную розетку “официально” разрешено включать потребители мощностью не более 0,150 кВт, нельзя ожидать, что мини-кондиционер будет действительно эффективным. Для сравнения – штатный автокондиционер потребляет мощность около 4 – 5 кВт.

Что внутри мини-кондиционера

На самом деле новоявленные мини-кондиционеры – это вентилятор в корпусе с функцией увлажнения воздуха, в лучших конструкциях это по сути – испарительный охладитель. Который использует эффект снижения температуры воздуха при испарении в нем воды.

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Внутри такого мини-кондиционера, кроме электровентилятора, есть емкость для воды и так называемый фильтр – вкладыш из пористого материала. Увлажняемый водой, он стоит на пути воздуха, который гонит вентилятор. Из-за высокой температуры вода испаряется с поверхности фильтра – и "ветер", дующий из сопла мини-кондиционера, становится немного прохладнее.

Охладитель испарительного типа устроен несложно, но он не может снизить температуру воздуха более, чем на 3 – 4о

Исходя из теории испарения, температура на выходе не может снижаться более чем на 3 – 4о. Для сравнения – классический автокондиционер снижает температуру на 25 – 30о. Даже если испаритель так называемого мини-кондиционера достигнет максимальной эффективности в 4о, учитывая объем воздуха, который пропускает через себя этот "дуйчик", его работа не будет иметь значения для атмосферы салона современного авто.

Обычный вентилятор в большинстве случаев будет более полезным, чем аксессуары, которые продаются под видом мини-кондиционера

Точнее, мини-кондиционер будет работать как вентилятор с увлажнителем воздуха. Учтите также опасность проливания воды на торпедо, ведь не все модели мини-кондиционеров оснащены системой защиты от проливания.

Рекомендация Авто24

Если вам действительно нужен мощный поток воздуха над торпедо (а почему бы и нет?), приобретите лучше обычный автомобильный вентилятор. Он будет реально обдувать или вас, или ваши руки на руле, или то, на что вы его направите. Если поискать, можно найти вполне современный вариант – и с точки зрения дизайна, и в плане энергопотребления.

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