Цього літа у продажу з’явилося дещо, що смілива реклама називає міні-кондиціонером. Розпечені на сонці водії готові віддати гроші за будь-що, що обіцяє бодай мінімум прохолоди. Але що то за диво – міні-кондиціонер?

Перш ніж говорити про міні-кондиціонер, треба знати, що кондиціонер в класичному розумінні – доволі складний пристрій, деякі агрегати якого (наприклад, компресор) важко мініатюризувати. Тому справжній кондиціонер у мініатюрному виконанні був би значно дорожче звичайного.

Ерзац-кондиціонер випарного типу був доступний водіям ще у середині 1960-х років.

Але не тільки низька ціна викликає сумніви щодо реальної ефективності виробів, які з’явилися у продажу під назвою міні-кондиціонер. Спробуємо розібратися разом.

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Як працює справжній кондиціонер

Коли звичайний кондиціонер відбирає тепло у повітря салону, він має десь це тепло віддати – пригадайте, наприклад, домашній холодильник, у якого всередині мороз, а на задній зовнішній стінці – гарячий теплообмінник. Так само і у автокондиціонера крім холодного радіатора (під торпедо) є ще один – гарячий, розташований поза салоном (під капотом).

Справжній автомобільний кондиціонер влаштовано доволі складно, але мінімізувати его до габаритів настільного девайса нереально з іншої причини

Якщо обидва теплообмінника будуть розміщені у салоні, сенсу у такому кондиціонуванні, самі розумієте, не буде. Між тим, пристрій під назвою міні-кондиціонер пропонується у вигляді моноблока, який слід весь цілком розміщати у салоні – і це вже викликає підозри.

Ще один привід для сумнівів – заявлене живлення міні-кондиціонера від USB-порту чи гнізда підкурювача. Беручи до уваги, що в автомобільну розетку «офіційно» дозволено вмикати споживачі потужністю не більше 0,150 кВт, не можна очікувати, що міні-кондиціонер буде справді-ефективним. Для порівняння – штатний автокондиціонер споживає потужності близько 4 – 5 кВт.

Що всередині міні-кондиціонера

Насправді новоявлені міні-кондиціонери – це вентилятор у корпусі із функцією зволоження повітря, в кращих конструкціях це по суті – випарний охолоджувач. Який використовує ефект зниження температури повітря при випаровуванні у ньому води.

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Всередині такого міні-кондиціонера, крім електровентилятора, є ємність для води та так званий фільтр – вкладиш з пористого матеріалу. Зволожуваний водою, він стоїть на шляху повітря, що його жене вентилятор. Через високу температуру вода випаровується з поверхні фільтра – і ”вітер” із сопла міні-кондиціонера стає трохи прохолоднішим.

Охолоджувач випарного типу влаштовано нескладно, але він не може знизити температуру повітря більше ніж на 3 – 4о

Виходячи з теорії випаровування, температура на виході не може знижуватись більш ніж на 3 – 4о. Для порівняння – класичний автокондиціонер знижує температуру на 25 – 30о. Навіть якщо випарник так званого міні-кондиціонера досягне максимальної ефективності в 4о, зважаючи на об’єм повітря, який пропускає через себе цей “дуйчик”, його робота не матиме значення для атмосфери салону сучасного авто.

Звичайний вентилятор в більшості випадків буде більш корисним, аніж девайси, що продаються під виглядом міні-кондиціонера

Точніше, міні-кондиціонер буде працювати як вентилятор із зволожувачем повітря. Зважте також на небезпеку проливання води на торпедо, адже не всі моделі міні-кондиціонерів облаштовані системою захисту від проливання.

Рекомендація Авто24

Якщо вам справді потрібен потужний потік повітря над торпедо (а чому б ні?), придбайте краще звичайний автомобільний вентилятор. Він буде реально обдувати або вас, або ваші руки на кермі, або те, на що ви його спрямуєте. Якщо пошукати, можна знайти цілком сучасний варіант – і з точки зору дизайну, і в плані енергоспоживання.

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