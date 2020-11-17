Автомобильная марка MINI просто обязана выпустить модель такого типа, ведь часть ее названия – имя марки – минивэн.

Концепт Vision Urbanaut британский автопроизводитель называет “креативным урбанистическим пространством” и “городским оазисом”.

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Ранее MINI предлагала панельную фургонную версию Clubman, но концепция Urbanaut представляется гораздо более интересной вариацией на тему однообъемников. Его коротенькая фронтальная часть свидетельствует о том, что концепт не использует текущую платформу Mini. Зато это, скорее всего, электрокар, с аккумуляторами, упакованными под пол. В таком случае концепт может также быть носителем новой специальной платформы MINI для электрокаров. Текущий электрический автомобиль MINI Cooper SE, является версией стандартной модели.

Профиль концепта Urbanaut не похож ни на одну из известных моделей и ничего подобного производитель не анонсировал. А в планах MINI есть два новых кроссовера – модель размером с BMW X1 в линейке Paceman и еще одна, построенная на заднеприводной платформе от BMW, с возможным названием Traveler. Однако бренд также упоминал о расширении предложения по электрокарам и именно здесь есть место для Urbanaut.