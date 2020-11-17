Автомобільна марка MINI просто зобов'язана випустити модель такого типу, адже вона є частиною його назви – міні-вен.

Концепт Vision Urbanaut британський автовиробник називає “креативним урбаністичним простором” та “міським оазисом”.

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Раніше MINI пропонувала панельну фургонну версію Clubman, але концепція Urbanaut представляється набагато цікавішою варіацією на тему однооб’ємників. Його коротенька фронтальна частина свідчить про те, що концепт не використовує поточну платформу Mini. Натомість це, швидше за все, електрокар, з акумуляторами, упакованими під підлогу. У такому разі концепт може також бути носієм нової спеціальної платформи MINI для електрокарів. Поточний електричний автомобіль MINI Cooper SE, є версією стандартної моделі.

Профіль концепта Urbanaut не схожий на жодну з відомих моделей і нічого подібного виробник не анонсував. А у планах MINI є два нових кросовери – модель розміром з BMW X1 в лінійці Paceman і ще одна, побудована на задньопривідній платформі від BMW, з можливою назвою Traveler. Однак бренд також згадував про розширення пропозиції по електрокарах і саме тут є місце для Urbanaut.