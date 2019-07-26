Хотя заказчиком автомобиля было серьезное предприятие, а реализация проекта возложена на еще одну солидную организацию, дальше рабочего прототипа дело не пошло.

Фотографии уникального пляжного пикапа ЗАЗ появились в Facebook-сообществе “Отечественные автомобили”. В свое время такие автомобили могли бы выпускать небольшими сериями.

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По информации, сопровождающей фото, эта “Таврия” была создана в 1990-х годах силами предприятия “ЗАЗавтотехника” на заказ фирмы Otis Tardа из Днепра. Хэтчбек превратили в небольшой двухместный пикап. Ему расширили колею до 1370 мм, а клиренс увеличили до 195 мм.

Также конструкцию дополнили силовыми дугами, установили дополнительную оптику, усилили подвеску компонентами ВАЗ-2108. От “Восьмерки” пикапу достался и двигатель. Вместо маленьких и узких колес были установлены шины размером 195/65 R14.

Фото: пляжный пикап “Таврия” / Украинские автомобили

К сожалению, пикап “Таврия” так и остался в единственном экземпляре. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

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