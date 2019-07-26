Хоча замовником автомобіля було серйозне підприємство, а реалізація проекта покладена на ще одну солідну організацію, далі робочого прототипа справа не пішла.

Фотографії унікального пляжного пікапа ЗАЗ з’явились у Facebook-спільноті “Українські автомобілі”. Свого часу такі автомобілі могли б випускати невеликими серіями.

Дивіться також: Київський лімузин на воді – на що він здатен? Відео

За інформацією, що супроводжує світлини, ця “Таврія” була створена 1990-х роках силами підприємства “ЗАЗавтотехніка” на замовлення фірми Otis Tardа з Дніпра. Хетчбек перетворили в невеликий двомісний пікап. Йому розширили колію до 1370 мм, а кліренс збільшили до 195 мм.

Також конструкцію доповнили силовими дугами, встановили додаткову оптику, посилили підвіску компонентами ВАЗ-2108. Від “Вісімки” пікапу дістався і двигун. Замість маленьких і вузьких коліс були встановлені шини розміром 195/65 R14.

Фото: пляжний пікап “Таврія” / Українські автомобілі

Нажаль, пікап “Таврія” так і залишився у єдиному екземплярі. Його нинішнє місцезнаходження невідоме.

Також цікаво: Чоловік надрукував на домашньому 3D-принтері кузов Lamborghini Aventador