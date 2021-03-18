В прошлом году японский производитель представил Toyota Yaris Cross, как свой самый маленький кроссовер. Однако звание самого маленького кроссовера, очевидно, перейдет к "поднятому" Aygo.

Сейчас Aygo – это субкомпактный ситикар, по габаритам близкий к Citroen C1 или Peugeot 108. Но Toyota уже давно говорила о планах перевести Aygo на более высокий уровень.

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Дизайнерам удалось сохранить узнаваемую форму нынешнего Aygo с мускулистыми арками и округлыми формами. В то же время Aygo X Prologue стал абсолютно самобытным, благодаря большим колесам, высокому клиренсу и новой стилистике. Итак, перед нами новый пятидверный микрокросовер с габаритами хэтчбека A-класса.

В дизайне концепта есть несколько особых штрихов – выдвижное крепление для велосипеда, экшн-камеры в наружных зеркалах и выдвижные дверные ручки – возможно, что-то из этого дойдет до конвейера.

Заглянуть в салон пока не разрешено. Не раскрыты и технические характеристики. Однако можно предположить, что новинка построена на модульной платформе TNGA-B, которую уже использует новый Yaris.

Фото: концепт Toyota Aygo X Prologue / Toyota

В начале этого года Toyota полностью взяла под контроль завод Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA) в чешском Колине, где раньше выпускались Aygo, Peugeot 108 и Citroen C1. Скорее всего, новый кроссовер Aygo будут выпускать именно там.