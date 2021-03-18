Минулого року японський виробник представив Toyota Yaris Cross, як свій найменший кросовер. Однак звання найменшого кросовера, очевидно, перейде до "піднятого" Aygo.

Зараз Aygo – це субкомпактний сітікар, за габаритами близький до Citroen C1 або Peugeot 108. Але Toyota вже давно говорила про плани перевести Aygo на вищий рівень.

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Дизайнерам вдалось зберегти впізнавану форму нинішнього Aygo з м’язистими арками та округлими формами. Водночас Aygo X Prologue став абсолютно самобутнім, завдяки великим колесам, високому кліренсу та новій стилістиці. Отже, перед нами новий п’ятидверний мікрокросовер з габаритами хетчбека A-класу.

У дизайні концепту є кілька особливих штрихів – висувне кріплення для велосипеда, екшн-камери у зовнішніх дзеркалах та висувні дверні ручки – можливо, щось із цього дійде до конвеєра.

Зазирнути в салон поки не дозволено. Не розкриті й технічні характеристики. Однак можна припустити, що новинка збудована на модульній платформі TNGA-B, яку вже використовує новий Yaris.

Фото: концепт Toyota Aygo X Prologue / Toyota

На початку цього року Toyota повністю взяла під контроль завод Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA) у чеському Коліні, де раніше випускались Aygo, Peugeot 108 і Citroen C1. Швидше за все, новий кросовер Aygo випускатимуть саме там.