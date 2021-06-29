Электрический фургон готовится к рыночному дебюту в 2024 году.

Шпионы заметили электрический минивэн почти без маскировочной пленки на кузове и даже заглянули внутрь тестового прототипа ID Buzz.

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После скандала с "Дизельгейтом", Volkswagen удвоил усилия для перехода на электромобили. Миллиарды евро были вложены в новую архитектуру MEB и эта "ставка", похоже, прекрасно сработала. Volkswagen описывает архитектуру Modularer E-Antriebs-Baukasten, как революционно гениальную вещь, такого же уровня, как воздушное охлаждение "Жука" и "Гольфа".

Сейчас Volkswagen уже предлагает по меньшей мере семь моделей на этой всеобъемлющей архитектуре, начиная от хорошо известных хэтчбеков ID 3 и кроссовера ID 4. Остальной список составляют ID 6, Skoda Enyaq, Cupra Born и Audi Q4 в двух вариантах кузова.

Volkswagen знает, что большую прибыль можно получить, если MEB будет применяться к сегменту легких коммерческих автомобилей. Это подводит нас к ID.Buzz – электрическому микроавтобусу, который был представлен четыре года назад на Североамериканском автосалоне 2017 года.

До нынешнего момента машину замечали на тестах в плотном камуфляже, замаскированной под Transporter Т6. На этот раз автомобильные папарацци заметили его рядом с синим Multivan уже значительно менее замаскированным.

Обтекаемая передняя часть выглядит наиболее интересно, особенно потому, что лобовое стекло имеет камеру, направленную вперед, в нижней части стекла, где стекло стыкуется с приборной панелью. Порт для зарядки расположен на переднем крыле на стороне водителя.

Задняя часть столь же проста, как у Multivan 4Motion, который стоит рядом с ID Buzz. Единственная особенность, заметная на корме – это интегрированный задний спойлер. Говоря о 4Motion, ориентированные на работу варианты ID Buzz Cargo и пассажирские ID Buzz будут оснащены задним приводом в стандартной комплектации, но опционально будут предлагаться с дополнительным двигателем на задней оси.

Напомним характеристики концепта ID Buzz: тяговая батарея на 111 кВт-час, силовая установка мощностью 369 лошадиных сил и запас хода 600 километров в цикле NEDC.

Фото: шпионские снимки Volkswagen ID Buzz / Autoevolution