Електричний фургон готується до ринкового дебюту у 2024 році.

Шпигуни помітили електричний мінівен майже без маскувальної плівки на кузові та навіть зазирнули всередину тестового прототипа ID Buzz.

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Після скандалу з “Дизельгейтом”, Volkswagen подвоїв зусилля для переходу на електромобілі. Мільярди євро були вкладені в нову архітектуру MEB і ця “ставка”, схоже, чудово спрацювала. Volkswagen описує архітектуру Modularer E-Antriebs-Baukasten, як революційно геніальну річ, такого ж рівня, як повітряне охолодження “Жука” та “Гольфа”.

Зараз Volkswagen вже пропонує не менше семи моделей на цій всеосяжній архітектурі, починаючи з добре відомих хетчбеків ID 3 та кросовера ID 4. Решту списку складають ID 6, Skoda Enyaq, Cupra Born та Audi Q4 у двох варіантах кузова.

Volkswagen знає, що більший прибуток можна отримати, якщо MEB застосовуватиметься до сегмента легких комерційних автомобілів. Це підводить нас до ID.Buzz – електричного мікроавтобуса, який був представлений чотири роки тому на Північноамериканському автосалоні 2017 року.

Донині машину помічали на тестах у щільному камуфляжі, замаскованою під Transporter Т6. Цього ж разу автомобільні папараці помітили його поруч із синім Multivan вже значно менш замаскованим.

Обтічна передня частина виглядає найбільш цікаво, особливо тому, що лобове скло має камеру, спрямовану вперед, у нижній частині скла, де скло стикається з приладовою панеллю. Порт для зарядки розміщений на передньому крилі на боці водія.

Задня частина настільки ж проста, як у Multivan 4Motion, що стоїть поруч із ID Buzz. Єдина особливість, помітна на кормі – це інтегрований задній спойлер. Говорячи про 4Motion, орієнтовані на роботу варіанти ID Buzz Cargo та пасажирські ID Buzz будуть оснащені заднім приводом в стандартній комплектації, але опційно пропонуватимуться з додатковим двигуном на задній осі.

Нагадаємо характеристики концепту ID Buzz: тягова батарея на 111 кВт-год, силова установка потужністю 369 кінських сил та запас ходу 600 кілометрів у циклі NEDC.

Фото: шпигунські знімки Volkswagen ID Buzz / Autoevolution