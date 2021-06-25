Витік стався після закритої презентації моделі для дилерів у Кореї.

На початку червня Kia представила нове покоління кросовера Sportage, однак характеристики новинки притримала для наступного релізу. Втім, цю інформацію злили в Мережу раніше запланованого часу.

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Як повідомляє канал Dodo Tube, кросовер Kia Sportage нового покоління надійде у продаж на домашньому ринку Південної Кореї 20 липня. Новинка буде пропонуватись із 1,6-літровим турбомотором потужністю 180 кінських сил і з 230-сильною гібридною установкою.

Також у витоку даних згадується розмір цифрової приладової панелі та екрану мультимедійної системи – обидва дисплеї мають діагональ 12,3 дюйма.

Фото: Kia Sportage 2021 / Kia

На офіційних знімках нового Sportage можемо бачити абсолютно відмінний від попередника дизайн з гострими гранями та скульптурними формами. У салоні – цифровий простір для водія, об’єднаний у суцільний довгий екран. Під ним розміщений блок управління клімат-контролем, а перемикання режимів роботи коробки передач винесено на обертову шайбу.

Виробник повідомляв, що у Sportage буде доступна позашляхова версія X-Line з усіма атрибутами справжніх позашляховиків. Яким буде вибір силових агрегатів для нашого ринку – поки невідомо, однак високий шанс, що двигунами з новим Sportage поділиться братній Hyundai Tucson.