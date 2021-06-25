Утечка произошла, после закрытой презентации модели для дилеров в Корее.

В начале июня Kia представила новое поколение кроссовера Sportage, однако характеристики новинки придержала для следующего релиза. Однако эту информацию слили в сеть раньше запланированного времени.

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Как сообщает канал Dodo Tube, кроссовер Kia Sportage нового поколения поступит в продажу на домашнем рынке Южной Кореи 20 июля. Новинка будет предлагаться с 1,6-литровым турбомотором мощностью 180 лошадиных сил и с 230-сильной гибридной установкой.

Также в утечке данных упоминается размер цифровой приборной панели и экрана мультимедийной системы – оба дисплея имеют диагональ 12,3 дюйма.

Фото: Kia Sportage 2021 / Kia

На официальных снимках нового Sportage можем видеть совершенно отличный от предшественника дизайн с острыми гранями и скульптурными формами. В салоне – цифровое пространство для водителя, объединенное в сплошной длинный экран. Под ним размещен блок управления климат-контролем, а переключение режимов работы коробки передач вынесено на вращающуюся шайбу.

Производитель сообщал, что в Sportage будет доступна внедорожная версия X-Line со всеми атрибутами настоящих внедорожников. Каким будет выбор силовых агрегатов для нашего рынка – пока неизвестно, однако высок шанс, что двигателями с новым Sportage поделится братский Hyundai Tucson.