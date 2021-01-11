Уникальный "Volkswagen T3 Porsche B30" представляет собой Transporter 1982 года с двигателем и трансмиссией от Porsche 911 3.0 SC Carrera.

Прообразом для необычного спортивного минивэна стал Porsche B32. В начале 1980-х несколько таких машин с 3,2-литровым мотором от Porsche 911 SC сопровождали тестовые машины в Северной Африке. Фургоны Porsche могли разгоняться до 200 километров в час, а сотню разменивали уже через 8,3 секунды после старта. Таких машин было собрано всего девять и House of Cars Belgium предлагает завладеть чем-то очень близким к тем машинам.

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Выставленный на продажу Volkswagen T3 Porsche B30 оснащен трехлитровым оппозитным двигателем с отдачей в 204 лошадиных силы и 265 ньютон-метров крутящего момента. Трансформацию "Транспортера" провели в 1984 году, предварительно доработав двигатель и трансмиссию в мастерской 911 Motorsport.

Микроавтобус получил вместе с мотором и оригинальную пятискоростную механическую трансмиссию Porsche, а также амортизаторы Bilstein, новые тормоза, бензобак, выпускную систему SCART из нержавеющей стали и панель приборов от Porsche. В салоне всего три спортивных кресла.

Пробег Volkswagen T3 Porsche B30 составляет всего 27 500 километров. Продавец оценивает его в 84 900 евро.

Фото: Volkswagen T3 Porsche B30 / House of Cars Belgium