Унікальний "Volkswagen T3 Porsche B30" являє собою Transporter 1982 року з двигуном і трансмісією від Porsche 911 3.0 SC Carrera.

Прообразом для незвичайного спортивного мінівена став Porsche B32. На початку 1980-х кілька таких машин з 3,2-літровим мотором від Porsche 911 SC супроводжували тестові машини в Північній Африці. Фургони Porsche могли розганятися до 200 кілометрів на годину, а сотню розмінювали вже через 8,3 секунди, після старту. Таких машин було зібрано лише дев’ять і House of Cars Belgium пропонує заволодіти чимось дуже близьким до тих машин.

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Виставлений на продаж Volkswagen T3 Porsche B30 оснащений трилітровим опозитним двигуном з віддачею у 204 кінських сили і 265 ньютон-метрів крутного моменту. Трансформацю “Транспортера” в провели у 1984 році, попередньо доопрацювавши мотор і трансмісію в майстерні 911 Motorsport.

Мікроавтобус отримав разом з мотором і оригінальну пятишвідкісну механічну трансмісію Porsche, а також амортизатори Bilstein, нові гальма, бензобак, випускну систему SCART з нержавіючої сталі і панель приладів від Porsche. У салоні всього три спортивних крісла.

Пробіг Volkswagen T3 Porsche B30 становить всього 27 500 кілометрів. Продавець оцінює його у 84 900 євро.

Фото: Volkswagen T3 Porsche B30 / House of Cars Belgium