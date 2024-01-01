Мировое автопроизводство впадает в стагнацию

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в І кв. 2024 года глобальное производство автотранспорта составило около 21,8 млн ед, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Автопроизводство в ЕС упало на 20%

Такой результат почти не отличается от показателя I кв. 2023г. Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым авто, которых было изготовлено 15,4 млн ед. (= к I кв. 2023г.). Легких коммерческих автомобилей изготовлено – 5,3 млн ед. (=). Больших грузовых авто – 991 тыс. ед. (+2%). Автобусов – 88,6 тыс. ед. (+40%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за три месяца было изготовлено более 6,6 млн ед. автотранспорта (+6%). Второе место занимает США, с результатом – 2,8 млн. ед. (+6%). Третий результат продемонстрировала Япония – 1,9 млн. ед. (-14%). Также в первую пятерку попали: Индия – 1,6 млн ед. (+8%) и Германия - чуть более 1 млн ед. (-10%).