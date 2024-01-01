Світове автовиробництво впадає в стагнацію

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у І кв. 2024 року глобальне виробництво автотранспорту склало близько 21,8 млн од, повідомляє Укравтопром.

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Такий результат майже не відрізняється від показника I кв. 2023р. Найбільша частка з цієї кількості належить легковим авто, яких було виготовлено 15,4 млн од. (= до І кв. 2023р.). Легких комерційних автомобілів виготовлено – 5,3 млн од. (=). Великих вантажних авто – 991 тис. од. (+2%). Автобусів – 88,6 тис. од. (+40%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за три місяці було виготовлено понад 6,6 млн од. автотранспорту (+6%). Друге місце посідає США, з результатом – 2,8 млн. од. (+6%). Третій результат продемонструвала Японія – 1,9 млн. од. (-14%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія – 1,6 млн од. (+8%) та Німеччина - трохи більше 1 млн од. (-10%).