Всемирная организация автопроизводителей отчитывалась о глобальном производстве в первом полугодии 2022 года. Объемы автопроизводства уменьшились.

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в I полугодии 2022 года мировой автопром произвел 39,3 млн единиц автотранспорта.

Читайте также Производство Toyota во всем мире снижается впечатляющими темпами

Относительно аналогичного периода прошлого года объемы глобального автопроизводства уменьшились на 3%, а от допандемийного показателя (I полугодие 2019г.) отставание составляет 15%.

Наибольшая часть в мировом автопроизводстве принадлежит легковым авто. За шесть месяцев этого года было изготовлено 27 832 241 легковушек.

Производство легких коммерческих автомобилей почти повторило прошлогодний показатель – 9,6 млн. шт.

Отчетность по производству большегрузных авто и автобусов – 1,7 млн. шт. (-31%) и 104 тыс. шт. (+11%) соответственно.

Лидерами по автопроизводству по итогам I полугодия стали: