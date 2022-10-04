Всемирная организация автопроизводителей отчитывалась о глобальном производстве в первом полугодии 2022 года. Объемы автопроизводства уменьшились.
По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в I полугодии 2022 года мировой автопром произвел 39,3 млн единиц автотранспорта.
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Относительно аналогичного периода прошлого года объемы глобального автопроизводства уменьшились на 3%, а от допандемийного показателя (I полугодие 2019г.) отставание составляет 15%.
Наибольшая часть в мировом автопроизводстве принадлежит легковым авто. За шесть месяцев этого года было изготовлено 27 832 241 легковушек.
Производство легких коммерческих автомобилей почти повторило прошлогодний показатель – 9,6 млн. шт.
Отчетность по производству большегрузных авто и автобусов – 1,7 млн. шт. (-31%) и 104 тыс. шт. (+11%) соответственно.
Лидерами по автопроизводству по итогам I полугодия стали:
- Китай – 12117136 шт. (-4%);
- США – 4939943 шт. (+4%);
- Япония – 3633290 шт. (-14%);
- Индия – 2668478 шт. (+20%);
- Южная Корея – 1779039 шт. (-2%).