Всесвітня організація автовиробників звітувала про глобальне виробництво у першому півріччі 2022 року. Обсяги автовиробництва зменшились.

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА) у I півріччі 2022 року світовий автопром виготовив 39,3 млн одиниць автотранспорту.

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Відносно аналогічного періоду минулого року, обсяги глобального автовиробництва зменшились на 3%, а від допандемійного показника (І півріччя 2019р.) відставання становить 15%.

Найбільша частка в світовому автовиробництві належить легковим авто. За шість місяців цього року було виготовлено 27832241 легковиків (-1% до апмр).

Виробництво легких комерційних авто майже повторило торішній показник – 9,6 млн. шт.

Звітність з виробництва великовантажних авто та автобусів – 1,7 млн. шт. (-31%) та 104 тис. шт. (+11%) відповідно.

Лідерами з автовиробництва за підсумками І півріччя стали: