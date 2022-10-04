Всесвітня організація автовиробників звітувала про глобальне виробництво у першому півріччі 2022 року. Обсяги автовиробництва зменшились.
За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА) у I півріччі 2022 року світовий автопром виготовив 39,3 млн одиниць автотранспорту.
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Відносно аналогічного періоду минулого року, обсяги глобального автовиробництва зменшились на 3%, а від допандемійного показника (І півріччя 2019р.) відставання становить 15%.
Найбільша частка в світовому автовиробництві належить легковим авто. За шість місяців цього року було виготовлено 27832241 легковиків (-1% до апмр).
Виробництво легких комерційних авто майже повторило торішній показник – 9,6 млн. шт.
Звітність з виробництва великовантажних авто та автобусів – 1,7 млн. шт. (-31%) та 104 тис. шт. (+11%) відповідно.
Лідерами з автовиробництва за підсумками І півріччя стали:
- Китай – 12117136 шт. (-4%);
- США – 4939943 шт. (+4%);
- Японія – 3633290 шт. (-14%);
- Індія – 2668478 шт. (+20%);
- Південна Корея – 1779039 шт. (-2%).