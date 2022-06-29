Toyota відзвітувала про падіння продажів і провалений виробничий план. У червні автогігант збирається випустити 750 000 машин замість раніше запланованих 850 000.

Компанія Toyota опублікувала звіт із показниками продажу та виробництва за травень 2022 року. Продаж падає вже дев'ятий місяць поспіль: у всьому світі вдалося реалізувати 761 466 автомобілів — на 9,4 відсотка менше, ніж за той же місяць минулого року.

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Через проблеми з наявністю комплектуючих та частих зупинок заводів знизилися й виробничі обсяги — до 634 940 машин (мінус 5,4 відсотка порівняно з травнем-2021) за планом 700 000 екземплярів.

Таким чином, найбільший з продажу автовиробник світу не виконує виробничого плану вже третій місяць поспіль. Незважаючи на це, Toyota поки що дотримується наміченого плану з випуску рекордних 9,7 мільйона автомобілів цього фінансового року, який закінчиться в березні 2023 року.

У травні зупинки конвеєрів у Японії призвели до падіння обсягів збирання всередині країни на 28,5 відсотка (144 204 автомобілів), а от закордонне виробництво продемонструвало невелике зростання — на 4,6 відсотка до 490 736 машин. Що стосується продажів, то на домашньому ринку вони впали більш ніж на 20 відсотків (86 544 автомобілів) і на 7,7 відсотка (67 4922 автомобілів) в інших країнах.

У перші місяці глобального дефіциту напівпровідників Toyota майже не доводилося коригувати роботу завдяки великим запасам деталей. Однак нинішнього року довготривала криза наздогнала і японського автогіганта. Погіршили ситуацію перебої у постачаннях через черговий спалах паніки навколо COVID-19 у Китаї.