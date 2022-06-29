Toyota отчиталась о падении продаж и проваленном производственном плане. В июне автогигант собирается выпустить 750 тысяч машин вместо первоначально запланированных 850 тысяч.

Компания Toyota опубликовала отчет по показателям продаж и производства за май 2022 года. Продажи падают уже девятый месяц подряд: во всем мире удалось реализовать 761 466 автомобилей — на 9,4 процента меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

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Из-за проблем с наличием комплектующих и частых остановок заводов снизились и производственные объемы – до 634 940 машин (минус 5,4 процента по сравнению с маем 2021 года), при плане в 700 000 экземпляров.

Таким образом, крупнейший по продажам автопроизводитель мира не выполняет производственный план уже третий месяц подряд. Несмотря на это, Toyota пока придерживается намеченного плана по выпуску рекордных 9,7 миллиона автомобилей в этом финансовом году, который закончится в марте 2023 года.

В мае остановки конвейеров в Японии привели к падению объемов сборки внутри страны на 28,5 процента (144 204 автомобиля), а вот зарубежное производство продемонстрировало небольшой рост – на 4,6 процента, до 490 736 машин. Что касается продаж, то на домашнем рынке они упали более чем на 20 процентов (86 544 автомобиля) и на 7,7 процента (67 4 922 автомобиля) в других странах.

В первые месяцы глобального дефицита полупроводников Toyota почти не приходилось корректировать работу благодаря большим запасам деталей. Однако в нынешнем году долговременный кризис настиг и японского автогиганта. Ухудшили ситуацию перебои в поставках из-за очередной вспышки паники вокруг COVID-19 в Китае.