Мировой автопром впал в стагнацию

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в первом полугодии 2024 г. глобальное производство автотранспорта составило 44 447 267 ед, сообщает Укравтопром. Такой результат почти не отличается от показателя I полугодия 2023 г. (+0,2%).

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Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 31722028 ед. (+0,3%). Легких коммерческих автомобилей изготовлено – 10652481 ед. (-1%). Больших грузовых авто – 1895411 ед. (+1%). Автобусов – 177347 ед. (+23%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за три месяца было изготовлено более 13,9 млн ед. автотранспорта (+5%). Второе место занимает США, с результатом – 5,6 млн. ед. (+3%). Третий результат продемонстрировала Япония – 3,9 млн. ед. (-10%). Также в первую пятерку попали: Индия – 3,1 млн ед. (+6%) и Южная Корея – 2,4 млн. ед. (+10%).