Світовий автопром впав у стагнацію

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у першому півріччі 2024 р. глобальне виробництво автотранспорту склало 44 447 267 од, повідомляє Укравтопром. Такий результат майже не відрізняється від показника I півріччя 2023 р. (+0,2%).

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Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 31722028 од. (+0,3%). Легких комерційних автомобілів виготовлено – 10652481 од. (-1%). Великих вантажних авто – 1895411 од. (+1%). Автобусів – 177347 од. (+23%).

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за три місяці було виготовлено понад 13,9 млн од. автотранспорту (+5%). Друге місце посідає США, з результатом – 5,6 млн. од. (+3%). Третій результат продемонструвала Японія – 3,9 млн. од. (-10%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія – 3,1 млн од. (+6%) та Південна Корея – 2,4 млн. од. (+10%).