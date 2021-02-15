Мировой авторынок в январе увеличился на 1,9% до 6 млн 661 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 2 млн 413 тыс. машин, что на 27,2% выше показателя годичной давности.

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Как отмечается, положительная динамика фиксируется девятый месяц подряд, чему способствует восстановление экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом высокий рост спроса в первом месяце 2021-го обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года, когда каникулы в связи с празднованием Нового года по местному календарю выпали на январь. В Америке было реализовано 1 млн 093 тыс. автомобилей – на 3,1% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в январе составили 879,3 тыс. машин (-24,4%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 6,2% до 251 тыс. единиц. Меньшее падение в этом регионе по сравнению с Западной Европой обусловлено, в частности, сильными продажами в России, где в ближайшее время планируется повышение утилизационного сбора на автомобили.

В Южной Америке местные официальные дилеры продали 210,3 тыс. автомобилей, что на 7,7% меньше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (378,8 тыс. шт., +6,3%), Корею (135 тыс. шт., +18,3%) и Канаду (93,9 тыс. шт., -15%).