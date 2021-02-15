Світовий авторинок в січні збільшився на 1,9% до 6 млн 661 тис. легкових і легких комерційних автомобілів.

Згідно з даними консалтингової компанії LMC Automotive, світовим лідером з продажу автомобілів минулого місяця залишається Китай з показником 2 млн 413 тис. Машин, що на 27,2% вище за показник річної давності.

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Як зазначається, позитивна динаміка фіксується дев'ятий місяць поспіль, чому сприяє відновлення економіки країни після кризи, викликаної пандемією коронавируса. При цьому високий зріст попиту в першому місяці 2021-го обумовлений, зокрема, низькою базою минулого року, коли канікули у зв'язку зі святкуванням Нового року за місцевим календарем випали на січень. В Америці було реалізовано 1 млн 093 тис. автомобілів - на 3,1% менше, ніж роком раніше.

Автомобільні ринки країн Західної Європи в січні склали 879,3 тис. машин (-24,4%). Продажі автомобілів в країнах Східної Європи знизилися на 6,2% до 251 тис. одиниць. Менше падіння в цьому регіоні в порівнянні із Західною Європою обумовлено, зокрема, сильними продажами в Росії, де найближчим часом планується підвищення утилізаційного збору на автомобілі.

У Південній Америці місцеві офіційні дилери продали 210,3 тис. автомобілів, що на 7,7% менше в порівнянні результатом річної давності. Серед найбільших світових авторинків варто також згадати Японію (378,8 тис. шт., + 6,3%), Корею (135 тис. шт., + 18,3%) і Канаду (93,9 тис. шт., - 15%).