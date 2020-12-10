Анализ крупнейших мировых автопроизводителей показал, что они инвестируют не менее 300 миллиардов долларов в электромобили, причем больше 45 процентов от общего объема отведено на Китай.

Мировые автопроизводители планируют беспрецедентный уровень затрат на разработку и закупку аккумуляторов и электромобилей в течение следующих пяти-десяти лет, причем значительная часть их бюджетов будет направлена на Китай.

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В планах автопроизводителей потратить минимум 300 миллиардов долларов на электромобили, что в основном обусловлены экологическими нормами и государственной политикой, а также поддерживаются технологическими достижениями, которые улучшили стоимость батареи, диапазон и время зарядки. Ускоренные темпы промышленных расходов – большую часть которых возглавляет немецкий Volkswagen – больше, чем экономики Египта или Чили.

Значительная часть запланированных мировой отраслью инвестиций и бюджета закупок электромобилей, более 135 миллиардов долларов, будет потрачена в Китае, который активно способствует производству и продаже электромобилей через систему правительственных квот, кредитов и стимулов. Как результат, затраты на электроэнергию крупных китайских автопроизводителей от SAIC до Great Wall Motors могут быть уравнены или даже превышены многонациональными партнерами по совместных предприятиях, такими как Volkswagen, Daimler и General Motors.