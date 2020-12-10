Аналіз найбільших світових автовиробників показав, що вони інвестують щонайменше 300 мільярдів доларів в електромобілі, причому понад 45 відсотків від загального обсягу відведено на Китай.

Світові автовиробники планують безпрецедентний рівень витрат на розробку та закупівлю акумуляторів та електромобілів протягом наступних п’яти-десяти років, причому значна частина їх бюджетів буде спрямована на Китай.

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В планах автовиробників витратити щонайменше 300 мільярдів доларів на електромобілі в основному зумовлені екологічними нормами та державною політикою, а також підтримуються технологічними досягненнями, які покращили вартість батареї, діапазон та час зарядки. Прискорені темпи промислових витрат - більшу частину яких очолює німецький Volkswagen - більші, ніж економіки Єгипту чи Чилі.

Значна частина запланованих світовою галуззю інвестицій та бюджету закупівель електромобілів, понад 135 мільярдів доларів, буде витрачена в Китаї, який активно сприяє виробництву та продажу електромобілів через систему урядових квот, кредитів та стимулів. Як результат, витрати на електроенергію великих китайських автовиробників від SAIC до Great Wall Motors можуть бути зрівняні або навіть перевищені багатонаціональними партнерами зі спільних підприємств, такими як Volkswagen, Daimler та General Motors.