Компактный кроссовер Mitsubishi 2024 представлен накануне августовского дебюта. У него будет звуковая система, разработанная Yamaha.

Mitsubishi наклеила свой значок на Renault Captur для 2023 ASX, доступного в Европе, но не будет делать то же самое в регионе АСЕАН. Премьера небольшого нового кроссовера состоится в августе на Международном автосалоне в Индонезии, а затем поступит в продажу в регионах входящих в состав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Автопроизводитель пока не хочет разглашать название, но мы получили несколько тизеров, изображающих как экстерьер, так и салон.

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Если вам интересно, почему эта светодиодная световая подпись может показаться немного знакомой, это потому, что мы видели подобный дизайн еще в октябре 2022 года. Этот новый кроссовер, вероятно, является серийной версией XFC Concept, особенно потому, что последний был задуман для рина АСЕАН. Однако Mitsubishi не исключает расширения доступности модели, если она будет иметь коммерческий успех в целевых странах.

Кроссовер, еще не получивший название, станет первым, кто получит преимущества новой звуковой системы от Yamaha. Это почти все, что Mitsubishi раскрывает на данный момент, но мы напомним вам, что концепция была разработана с режимом вождения на мокрой дороге, а также тремя дополнительными режимами по выбору: обычным, гравийным и грязным.

Mitsubishi планирует существенное расширение ассортимента продукции, поскольку этот маленький кроссовер является лишь одним из многих автомобилей, которые в скором времени появятся. Предварительно представленный концептом XRT, следующее поколение Triton (он же L200 на некоторых рынках) становится все более близким и присоединится к Delica Mini, гибридному Xpander и супермини Colt на базе Renault Clio. Согласно дорожной карте, опубликованной в марте, к 2025 году появится внедорожник с лестничной рамой, а также трехрядный внедорожник и двухрядный гибридный внедорожник.

Кроме того, к 2028 году будет выпущен полностью электрический пикап и двухрядный внедорожник без двигателя внутреннего сгорания. Mitsubishi также выведет на рынок дополнительные автомобили, разработанные совместно с Renault и Nissan. Ожидается, что электрифицированные автомобили составят половину продаж до конца десятилетия до 2035 года, когда все транспортные средства будут либо гибридными, либо чистыми электромобилями.