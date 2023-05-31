Компактний кросовер Mitsubishi 2024 року представлений напередодні серпневого дебюту. Він матиме звукову систему, розроблену Yamaha.

Mitsubishi наклеїла свій значок на Renault Captur для 2023 ASX, доступного в Європі, але не буде робити те саме в регіоні АСЕАН. Прем'єра невеликого нового кросовера відбудеться в серпні на Міжнародному автосалоні в Індонезії, а потім надійде в продаж у регіонах, що входять до складу Асоціації держав Південно-Східної Азії. Автовиробник поки не хоче розголошувати назву, але ми отримали кілька тизерів, що зображують як екстер’єр, так і салон.

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Якщо вам цікаво, чому цей світлодіодний світловий підпис може здатися трохи знайомим, це тому, що ми бачили подібний дизайн ще в жовтні 2022 року. Цей новий кросовер, ймовірно, є серійною версією XFC Concept, особливо тому, що останній був задуманий для АСЕАН рину. Однак Mitsubishi не виключає розширення доступності моделі, якщо вона матиме комерційний успіх у цільових країнах.

Кросовер, який ще не отримав назву, стане першим, що отримає переваги нової звукової системи від Yamaha. Це майже все, що Mitsubishi розкриває на даний момент, але ми нагадаємо вам, що концепція була розроблена з режимом водіння на мокрій дорозі, а також трьома додатковими режимами на вибір: звичайним, гравійним і брудним.

Mitsubishi планує суттєве розширення асортименту продукції, оскільки цей маленький кросовер є лише одним із багатьох автомобілів, які незабаром з’являться. Попередньо представлений концептом XRT, наступне покоління Triton (він же L200 на деяких ринках) стає все ближчим і приєднається до Delica Mini, гібридного Xpander і суперміні Colt на базі Renault Clio. Згідно з дорожньою картою, опублікованою в березні, до 2025 року з’явиться позашляховик із драбинчастою рамою, а також трирядний позашляховик і дворядний гібридний позашляховик.

Крім того, до 2028 року буде випущений повністю електричний пікап і дворядний позашляховик без двигуна внутрішнього згоряння. Mitsubishi також виведе на ринок додаткові автомобілі, розроблені спільно з Renault і Nissan. Очікується, що електрифіковані автомобілі становитимуть половину продажів до кінця десятиліття до 2035 року, коли всі транспортні засоби будуть або гібридними, або чистими електромобілями.