Кроссовер получит плагин-гибридную версию.

Японский автопроизводитель показал тизерные изображения рестайлинговой модели Mitsubishi Eclipse Cross. Автомобиль представят в первом квартале 2021 года.

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"Новый дизайн черпает вдохновение в концепте Mitsubishi e-Evolution, подчеркивая силу и динамику нашего наследия внедорожников, одновременно повышая чистоту и элегантность внедорожника, похожего на купе", – сказал руководитель дизайна Сейджи Ватанабе. "Eclipse Cross – это первый шаг к следующему поколению дизайна Mitsubishi, и нас ждет гораздо больше".

Кроме визуальных изменений, 2021 Eclipse Cross получит гибридную силовую установку, вслед за Outlander PHEV. Остаток моторной линейки новичку достанется от актуальной версии. Это означает, что кросс-купе будет иметь на выбор 1,5-литровый 150-сильный турбомотор на бензине и (возможно) 2,2-литровый турбодизель.

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