Кросовер отримає плагін-гібридну версію.

Японський автовиробник показав тізерне зображення рестайлінгової моделі Mitsubishi Eclipse Cross. Автомобіль представлять у першому кварталі 2021 року.

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“Новий дизайн черпає натхнення в концепті Mitsubishi e-Evolution, підкреслюючи силу та динаміку нашої спадщини позашляховиків, одночасно підвищуючи чистоту та елегантність позашляховика, схожого на купе”, – сказав керівник дизайну Сейджі Ватанабе. “Eclipse Cross – це перший крок до наступного покоління дизайну Mitsubishi, і нас чекає набагато більше”.

Окрім візуальних змін, 2021 Eclipse Cross отримає гібридну силову установку, слідом за Outlander PHEV. Решта моторної лінійки новачку дістанеться від актуальної версії. Це означає, що крос-купе матиме на вибір 1,5-літровий 150-сильний турбомотор на бензині та (можливо) 2,2-літровий турбодизель.

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