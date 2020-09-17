Гарячий хетчбек отримав роботизовану трансмісію від Veloster N.

Півроку знадобилось спортивному підрозділу Hyundai для релізу гарячої версії нового хетчбека i30. Компактний спорткар, що мітить у суперники Golf GTI, отримав більше потужності та “гостроти відчуттів”.

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Три тізерні зображення новинки демонструють більш агресивні бампери, нову решітку, більший дифузор з парою великих випускних патрубків, нові світлодіодні фари і задні ліхтарі, а також нові 19-дюймові легкосплавні диски Hyundai i30 N. Вигляд інтер’єру хот-хетча виробник поки тримає в таємниці.

Головною особливістю технічної модифікації i30 стала поява восьмиступінчастого робота з двома зчепленнями від Veloster N. Разом з новою коробкою хот-хетч повинен отримати лонч-контроль і пару специфічних режимів роботи, в тому числі для короткочасного збільшення тяги.

Фото: Hyundai i30 N 2021 / Hyundai

Що буде під капотом N-хетчбека – також поки що не відомо. Актуальний i30 N оснащується 2-літровим чотирициліндровим турбомотором з віддачею у 250 кінських сил, хоча ентузіасти можуть розблокувати 275 коней, вибравши модель Performance. Такий же мотор встановлюється на Veloster N, забезпечуючи йому прискорення з місця до 100 км/год за 6,1 секунди.

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