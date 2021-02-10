Базовая модель по-прежнему стоит менее 25 тысяч долларов в США. В Украине дорестайлинговый кроссовер продают на две тысячи дороже.

Mitsubishi обнародовала информацию о ценах на всесторонне обновленный Eclipse Cross, представленный в конце 2020 года. Размещенный в нижней части ассортимента кроссоверов фирмы, новичок поступит в продажу как модель 2022 года.

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В США обновленный кроссовер предлагается в четырех комплектациях, называемых ES, LE, SE и SEL. Передний привод является стандартным, а добавление полного привода к любой комплектации стоит 1600 долларов.

Стоимость Eclipse Cross начального уровня ES стартует с отметки 24 590 долларов. Версия LE стоит от 25 940 долларов, SE оценивается в 27 340, а топовая версия SEL – в 28 590 долларов. Дополнительный пакет оснащения Touring для версии SEL поднимает цену кроссовера до 30 690 долларов. Дорестайлинговый Eclipse Cross в США стоил от 24 190 – кроссовер подорожал лишь на 400 долларов.

Кроме обновленного внешнего вида, изменения включают восьмидюймовый сенсорный экран, который является более эргономичным в использовании, поскольку он находится на пять сантиметров ближе к водителю, более удобную систему подвески и длиннее перечень стандартных электронных средств помощи при вождении, включая предупреждение о столкновении спереди.

Мощность продолжает поступать от 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, мощностью 152 лошадиных сил. Он вращает передние или все четыре колеса, из-за бесступенчатой коробки передач CVT. На двигатель предоставляется 10-летняя гарантия.

Дилеры Mitsubishi в США начнут получать Eclipse Cross в течение первой половины 2021 года. Позже к “Кроссу” присоединится в выставочных залах новый Outlander, который японцы представят 16 февраля на Amazon.

Фото: Mitsubishi Eclipse Cross 2022 / Mitsubishi