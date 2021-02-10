Базова модель, як і раніше, коштує менше 25 тисяч доларів у США. В Україні дорестайлінговий кросовер продають на дві тисячі дорожче.

Mitsubishi оприлюднила інформацію про ціни на всебічно оновлений Eclipse Cross, представлений наприкінці 2020 року. Розміщений у нижній частині асортименту кросоверів фірми, новачок надійде у продаж, як модель 2022 року.

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У США оновлений кросовер пропонується у чотирьох комплектаціях, що називаються ES, LE, SE та SEL. Передній привід є стандартним, а додавання повного приводу до будь-якої комплектації коштує 1600 доларів.

Вартість Eclipse Cross початкового рівня ES стартує з відмітки 24 590 доларів. Версія LE коштує від 25 940 доларів, SE оцінюється у 27 340, а топова версія SEL – у 28 590 доларів. Додатковий пакет оснащення Touring для версії SEL піднімає ціну кросовера до 30 690 доларів. Дорестайлінговий Eclipse Cross у США коштував від 24 190 – кросовер подорожчав лише на 400 доларів.

Крім оновленого вигляду, зміни включають восьмидюймовий сенсорний екран, який є більш ергономічним у використанні, оскільки він розташований на п’ять сантиметрів ближче до водія, більш зручну систему підвіски та довший перелік стандартних електронних засобів допомоги при водінні, включаючи попередження про зіткнення спереду.

Потужність продовжує надходити від 1,5-літрового чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом, потужністю 152 кінських сил. Він обертає передні або всі чотири колеса, через безступінчасту коробку передач CVT. На двигун надається 10-річна гарантія.

Дилери Mitsubishi у США почнуть отримувати Eclipse Cross протягом першої половини 2021 року. Пізніше до “Кросу” приєднається у виставкових залах новий Outlander, який японці представлять 16 лютого на Amazon.

Фото: Mitsubishi Eclipse Cross 2022 / Mitsubishi