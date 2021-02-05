Бренд Lancia сьогодні – лише бліда тінь колишньої Lancia, але бренд відмовляється померти, навіть маючи в лінійці одну-єдину модель, тому для неї підготували оновлення раніше, ніж можна було очікувати.

Останнє оновлення Lancia Ypsilon відбулось у травні 2020 року, коли хетчбек став гібридом. Минуло менше року, а італійський бренд із родини Stellantis представив рестайлінгову модель. Зміни в оновленому Ypsilon – переважно, косметичні, однак є деякі зміни і в техніці.

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Хетчбек отримав нову решітку радіатора з вертикальними акцентами та більш помітним хромованим контуром, оновлені фари з тонкими світлодіодними денними ходовими вогнями. Також Ypsilon має “усміхнений”' нижній повітрозабірник і оновлену кольорову палітру.

У салоні тривають скромні оновлення. Покупці знайдуть нову 7-дюймову інформаційно-розважальну систему із сумісністю Android Auto та Apple CarPlay. Модель також оснащена салонним повітряним фільтром, який захоплює понад 99% алергенів і зменшує поширення цвілі та бактерій більш ніж на 98%.

Під капотом переглянута лінійка двигунів, що відрізняється меншими викидами. Компанія не вдавалась в деталі, однак повідомила, що на вибір доступні мотор 1,2-літровий агрегат, який продукує 68 кінських сил потужності і 102 ньютон-метри крутного моменту, а також 0,9-літровий мотор з віддачею у 84 сили 145 ньютон-метрів. Третя опція – гібридна силова установка на основі 1-літрового трициліндрового мотора, яка має потужність 69 кінських сил і крутний момент 92 ньютон-метри. Гібридний “Іпсилон” прискорюється від 0 до 100 кілометрів на годину за 14,2 секунди.

Європейські дилери вже приймають замовлення на оновлений Ypsilon, доступний у двох виконаннях. Ціни починаються з 15 100 євро за базову версію і з 16 700 євро за машину у виконанні Ypsilon Gold.

Фото: Lancia Ypsilon 2021 / Lancia