Бренд Lancia сегодня – лишь бледная тень былоq Lancia, но бренд отказывается умереть, даже имея в линейке одну-единственную модель, поэтому для нее подготовили обновление раньше, чем можно было ожидать.

Последнее обновление Lancia Ypsilon состоялось в мае 2020 года, когда хэтчбек стал гибридом. Прошло меньше года, а итальянский бренд из семьи Stellantis представил рестайлинговую модель. Изменения в обновленном Ypsilon – в основном, косметические, однако есть некоторые изменения и в технике.

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Хэтчбек получил новую решетку радиатора с вертикальными акцентами и более заметным хромированным контуром, обновленные фары с тонкими светодиодными дневными ходовыми огнями. Также Ypsilon имеет "улыбающийся" 'нижний воздухозаборник и обновленную цветовую палитру.

В салоне продолжаются скромные обновления. Покупатели найдут новую 7-дюймовую информационно-развлекательную систему с совместимостью Android Auto и Apple CarPlay. Модель также оснащена салонным воздушным фильтром, который захватывает более 99% аллергенов и уменьшает распространение плесени и бактерий более чем на 98%.

Под капотом пересмотренная линейка двигателей, которая отличается меньшими выбросами. Компания не вдавалась в детали, однако сообщила, что на выбор доступны мотор 1,2-литровый агрегат, который производит 68 лошадиных сил мощности и 102 ньютон-метра крутящего момента, а также 0,9-литровый мотор с отдачей в 84 силы 145 ньютон -м. Третья опция – гибридная силовая установка на основе 1-литрового трехцилиндрового мотора, которая имеет мощность 69 лошадиных сил и крутящий момент 92 ньютон-метра. Гибридный "Ипсилон" ускоряется от 0 до 100 километров в час за 14,2 секунды.

Европейские дилеры уже принимают заказы на обновленный Ypsilon, доступный в двух исполнениях. Цены начинаются с 15 100 евро за базовую версию и с 16 700 евро за машину в исполнении Ypsilon Gold.

Фото: Lancia Ypsilon 2021 / Lancia