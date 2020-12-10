Серийный кроссовер имеет немало от концепта Engelberg.

Паблик alllcarnews в Facebook обнародовал серию фотографий Mitsubishi Outlander четвертого поколения. Фотографии подтверждают, что новый Outlander будет иметь дизайн концепта Engelberg Tourer 2019 года.

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От шоукара серийному кроссоверу досталось немало: похожая передняя и задняя оптика, дизайн решетки радиатора, общие формы кузова. Есть и отличия – хромированные декоративные вставки в переднем бампере уменьшились вполовину, с боковин исчезли “жабры”, а на крыше нет багажника с дополнительной оптикой.

Фото: шпионские снимки Mitsubishi Outlander 2021 / Allcarnews

Следующий Outlander построен на платформе CMF-С/D, которую использует новый Nissan X-Trail. Ожидается, что силовой агрегат кроссовер также разделит с Nissan – кандидатом является бензиновый двигатель 2.5 мощностью 184 л.с., который сочетается с вариатором. Также не исключается появление гибридной модификации, основным рынком для которой станет Европа, поскольку нынешнее поколение гибридного Outlander является чрезвычайно успешным на нашем континенте.

Фото: концепт Mitsubishi Engelberg Tourer / Mitsubishi

Премьера нового Outlander ожидается в начале 2021 года, а в продажу модель поступит в третьем квартале.