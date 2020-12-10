Серійний кросовер має чимало від концепта Engelberg.

Паблік alllcarnews у Facebook оприлюднив серію фотографій Mitsubishi Outlander четвертого покоління. Світлини підтверджують, що новий Outlander матиме дизайн концепту Engelberg Tourer 2019 року.

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Від шоукара серійному кросоверу дісталось чимало: схожа передня і задня оптика, дизайн решітки радіатора, загальні форми кузову. Є й відмінності – хромовані декоративні вставки у передньому бампері зменшились вполовину, з боковин зникли “зябра”, а на даху немає багажника з додатковою оптикою.

Фото: шпигунські знімки Mitsubishi Outlander 2021 / Allcarnews

Наступний Outlander збудований на платформі CMF-С/D, яку використовує новий Nissan X-Trail. Очікується, що силовий агрегат кросовер також розділить з Nissan – кандидатом є бензиновий двигун 2.5 потужністю 184 к.с., котрий поєднується з варіатором. Також не виключається поява гібридної модифікації, основним ринком для якої стане Європа, оскільки нинішнє покоління гібридного Outlander є надзвичайно успішним на нашому континенті.

Фото: концепт Mitsubishi Engelberg Tourer / Mitsubishi

Прем'єра нового Outlander очікується на початку 2021 року, а в продаж модель надійде в третьому кварталі.