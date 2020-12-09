Кросовер четвертого покоління дебютував у листопаді цього року, а зараз виробник розкрив деталі про бензо-електричну версію з 260-сильною силовою установкою для Європейського ринку. Така версія Tucson очікується і в Україні.

Tucson PHEV надійде у продаж навесні 2021 року, випередивши американський аналог, який з’явиться у тамтешніх дилерів лише влітку. Плагін-гібрид позиціонується, як топова версія Tucson, що доповнює модельний ряд силових агрегатів, що включає бензин, дизель, м'який гібрид та звичайні гібридні варіанти.

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Версія plug-in hybrid оснащена силовою установкою на основі 1,6-літрового двигуна третього покоління з сімейства T-GDi Smartstream. Йому асистує електродвигун потужністю 66,9 кВт (90 к.с.), котрий живиться від літій-полімерного акумулятора на 13,8 кВт-год. Загальна продуктивність силової установки складає 260 к.с., максимальний крутний момент становить 350 Нм.

Плагін-гібридний Tucson забезпечений бортовим зарядним пристроєм на 7,2 кВт, який можна використовувати як вдома, так і на громадських зарядних станціях. У повністю електричному режимі руху Hyundai Tucson Plug-In Hybrid здатен долати до 50 кілометрів. Показники паливної ефективності не були оприлюднені.

Tucson PHEV має найбагатше початкове оснащення в лінійці моделі. Такий кросовер за замовчуванням вкомплектований повним приводом HTRAC, шестиступінчастою автоматичною коробкою передач з технологією електронного перемикання (американський аналог матиме 8-швидкісний “автомат”) та підвіскою з електронним управлінням (ECS) і технологією адаптивного демпфування.

Tucson Plug-In Hybrid, хоча і має більше компонентів силової установки, для їх розміщення не жертвує внутрішнім простором: багажний відсік кросовера вміщує від 558 до 1737 літрів поклажі. Це більше на 9% та 15%, відповідно, порівняно з Tucson третього покоління.

Новий кросовер пропонує передові у своєму класі системи допомоги водієві та активні засоби безпеки. Серед інших, Remote Smart Parking Assist (RSPA), що дозволяє машині самостійно припаркуватися, Highway Driving Assist (HDA) утримує автомобіль у центрі смуги руху, одночасно пристосовуючи швидкість на основі навігаційних даних та дорожнього руху навколо. Система допомоги при запобіганні зіткненню при паркуванні, доступна виключно на Tucson Plug-In Hybrid, допомагає запобігти зіткненню з перешкодами ззаду під час руху заднім ходом на низьких швидкостях. Система видає звукові та візуальні попередження та при необхідності гальмує самостійно. Інші функції безпеки сприяють поліпшенню видимості, захисту як передніх, так і задніх сидінь, а також запобіганню зіткненням.

Фото: Hyunhai Tucson Plug-In Hybrid для Європи / Hyunhai

Відомо, що українські дилери отримають нові Tucson четвертого покоління, одночасно з рештою європейських країн, навесні 2021 року. Вітчизняний імпортер марки також повідомляв, що планує поставки й абсолютно нового Hyundai Tucson N Line, трохи пізніше, але того ж 2021 року. Ми також отримали підтвердження, що плагін-гібридна версія буде у списку пропозицій для українських покупців з 2021 року.