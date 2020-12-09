Кроссовер четвертого поколения дебютировал в ноябре этого года, а сейчас производитель раскрыл детали о бензо-электрической версии с 260-сильной силовой установкой для европейского рынка. Такая версия Tucson ожидается и в Украине.

Tucson PHEV поступит в продажу весной 2021 года, опередив американский аналог, который появится в тамошних дилеров только летом. Плагин-гибрид позиционируется, как топовая версия Tucson, дополняющая модельный ряд силовых агрегатов, включая бензин, дизель, мягкий гибрид и обычные гибридные варианты.

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Версия plug-in hybrid оснащена силовой установкой на основе 1,6-литрового двигателя третьего поколения из семейства T-GDi Smartstream. Ему ассистирует электродвигатель мощностью 66,9 кВт (90 л.с.), который питается от литий-полимерного аккумулятора на 13,8 кВт-час. Общая производительность силовой установки составляет 260 л.с., максимальный крутящий момент составляет 350 Нм.

Плагин-гибридный Tucson обеспечен бортовым зарядным устройством на 7,2 кВт, которое можно использовать как дома, так и на общественных зарядных станциях. В полностью электрическом режиме движения Hyundai Tucson Plug-In Hybrid способен преодолевать до 50 километров. Показатели топливной эффективности не были обнародованы.

Tucson PHEV имеет богатое первоначальное оснащение в линейке модели. Такой кроссовер по умолчанию снабжен полным приводом HTRAC, шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с технологией электронного переключения (американский аналог будет иметь 8-скоростной "автомат") и подвеской с электронным управлением (ECS) и технологией адаптивного демпфирования.

Tucson Plug-In Hybrid, хотя и имеет больше компонентов силовой установки, для их размещения не жертвует внутренним пространством: багажный отсек кроссовера вмещает от 558 до 1737 литров поклажи. Это больше на 9% и 15%, соответственно, по сравнению с Tucson третьего поколения.

Новый кроссовер предлагает передовые в своем классе системы помощи водителю и активные средства безопасности. Среди других, Remote Smart Parking Assist (RSPA), который позволяет машине самостоятельно припарковаться, Highway Driving Assist (HDA) удерживает автомобиль в центре полосы движения, одновременно приспосабливая скорость на основе навигационных данных и дорожного движения вокруг. Система помощи при предотвращении столкновения при парковке, доступная исключительно на Tucson Plug-In Hybrid, помогает предотвратить столкновение с препятствиями сзади при движении задним ходом на низких скоростях. Система выдает звуковые и визуальные предупреждения и при необходимости тормозит самостоятельно. Другие функции безопасности способствуют улучшению видимости, защиты как передних, так и задних сидений, а также предотвращению столкновения.

Фото: Hyunhai Tucson Plug-In Hybrid для Европы / Hyunhai

Известно, что украинские дилеры получат новые Tucson четвертого поколения одновременно с остальными европейскими странами весной 2021 года. Отечественный импортер марки также сообщал, что планирует поставки и абсолютно нового Hyundai Tucson N Line чуть позже, но в тот же 2021 год. Мы также получили подтверждение, что плагин-гибридная версия будет в списке предложений для украинских покупателей с 2021 года.