Mitsubishi Outlander получит новую гибридную версию

Как сообщает Carscoops, Mitsubishi объявила об обновлении модельного года для всей своей линейки автомобилей для США. Среди заметных изменений – обновленный Outlander Plug-In Hybrid и обновленный Outlander с новым гибридным силовым агрегатом Начиная с последнего, Outlander 2026 года будет оснащен новым 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, подобным тому, что установлен в Eclipse Cross, вместе с первой в компании мягкой гибридной системой.

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Автопроизводитель обещает, что новая гибридная система “обеспечит повышенную уверенность и управляемость благодаря электрифицированному крутящему моменту, что способствует разгону с места”. Компания не раскрывает характеристики, но подтвердила, что гибридный силовой агрегат заменит текущий 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель на 184 л.с. и 245 Нм крутящего момента.

Кроме гибридной версии, Outlander 2026 года в США получит новую комплектацию LE, которая расположится между базовой ES и средней SE. Покупатели также найдут новую SEL Black Edition и модель Ralliart. Все они должны появиться в четвертом квартале этого года.

Обновленный американский Outlander PHEV получил незначительные изменения внешности, что дебютировали на обычной модели в прошлом году. Они включают новую решетку радиатора, бампер, 20-дюймовые колеса и выпуклые задние фонари. В салоне обновления добавили новую центральную консоль 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и аудиосистему Yamaha.

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Кроссовер появится в начале 2026 года и будет оснащен обновленным гибридным силовым агрегатом с подзарядкой от сети. Компания не раскрывала деталей, но подтвердила наличие аккумулятора большей емкости, который обеспечивает более длинный запас хода исключительно на электротяге.