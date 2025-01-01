Mitsubishi Outlander отримає нову гібридну версію

Як повідомляє Carscoops, Mitsubishi оголосила про оновлення модельного року для всієї своєї лінійки автомобілів для США. Серед помітних змін – оновлений Outlander Plug-In Hybrid та оновлений Outlander з новим гібридним силовим агрегатом Починаючи з останнього, Outlander 2026 року буде оснащений новим 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, подібним до того, що встановлений в Eclipse Cross, разом з першою в компанії м’якою гібридною системою.

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Автовиробник обіцяє, що нова гібридна система “забезпечить підвищену впевненість та керованість завдяки електрифікованому крутному моменту, що сприяє розгону з місця”. Компанія не розкриває характеристики, але підтвердила, що гібридний силовий агрегат замінить поточний 2,5-літровий чотирициліндровий двигун на 184 к.с. та 245 Нм крутного моменту.

Окрім гібридної версії, Outlander 2026 року в США отримає нову комплектацію LE, яка розташується між базовою ES та середньою SE. Покупці також знайдуть нову SEL Black Edition та модель Ralliart. Усі вони мають з'явитися в четвертому кварталі цього року.

Оновлений американський Outlander PHEV отримав незначні зміни зовнішності, що дебютували на звичайній моделі минулого року. Вони включають нову решітку радіатора, бампер, 20-дюймові колеса та опуклі задні ліхтарі. В салоні оновлення додали нову центральну консоль 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та аудіосистему Yamaha.

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Кросовер з'явиться на початку 2026 року та буде оснащений оновленим гібридним силовим агрегатом із підзарядкою від мережі. Компанія не розкривала деталей, але підтвердила наявність акумулятора більшої ємності, який забезпечує довший запас ходу виключно на електротязі.